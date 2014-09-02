Производство жидких лекарств для больниц хотят открыть в Петербурге

Компания планирует обеспечить выпуск плазмозамещающих и перфузионных растворов, препаратов для наркоза, а также BSS-растворов, используемых в офтальмологических операциях.

Стало известно, что фармацевтическая компания Solopharm планирует построить научно-производственный комплекс по серийному выпуску жидких лекарств для больниц. Об этом в понедельник, 19 декабря, пишет РБК.

В проект вложат 3,8 млрд рублей. Это первый завод компании, который построят за пределами собственной промышленной площадки. Компания планирует обеспечить выпуск плазмозамещающих и перфузионных растворов, препаратов для наркоза, а также BSS-растворов, используемых в офтальмологических операциях.

В начале 2023 года начнется строительство комплекса. Его возведут на площадке "Новоорловская" "Особой экономической зоны Санкт-Петербурга". Завершить работы хотят в IV квартале 2024 года. Окончательные сроки будут уточнены при проектировании.

Фото: Piter.tv

