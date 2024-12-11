На Кубинской улице в Петербурге полыхали бытовки

Информация о пострадавших не поступала.

На Кубинской улице в Санкт-Петербурге произошел пожар, в результате которого загорелись бытовки. Возгорание произошло возле дома 76, корпус 1.

По информации спасателей, горели пять бытовок размером 2,5 на 6 метров каждая. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Информация о пострадавших не поступала. На месте работали пожарные, которым удалось ликвидировать возгорание. Причины пожара устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщал, что житель Колпино угрожал продавцу магазина ножом на бульваре Трудящихся.

Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"