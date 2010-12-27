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Курс биткоина достиг исторического минимума
Сегодня, 12:10
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lesjasap
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Курс биткоина достиг исторического минимума

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Стоимость биткоина упала на 30%.

Днем 13 ноября курс биткоина упал почти на 30%. Сегодня курс данной криптовалюты достиг исторического минимума. “Цена на один биткоин составила 5605 долларов. 
 
Отметим, что еще 8 ноября стоимость одной единицы биткоина равнялась 7882 долларам США, что также ознаменовалось историческим максимумом данной криптовалюты. 
 
Возможными причинами такой неустойчивой ситуации может послужить предпосылка разделения криптовалюты на “биткоин” и “биткоин кэш”. По сообщениям экспертов, выгодным вложением будут инвестиции в обе валюты. 
Теги: биткоин , криптовалюта , курс , падение курса
Категории: Мировые новости

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