Курс биткоина достиг исторического минимума

Стоимость биткоина упала на 30%.

Днем 13 ноября курс биткоина упал почти на 30%. Сегодня курс данной криптовалюты достиг исторического минимума. “Цена на один биткоин составила 5605 долларов.

Отметим, что еще 8 ноября стоимость одной единицы биткоина равнялась 7882 долларам США, что также ознаменовалось историческим максимумом данной криптовалюты.

Возможными причинами такой неустойчивой ситуации может послужить предпосылка разделения криптовалюты на “биткоин” и “биткоин кэш”. По сообщениям экспертов, выгодным вложением будут инвестиции в обе валюты.