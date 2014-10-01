Биржевая цена бензина Аи-92 обновила исторический максимум

Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 августа.

Биржевая цена бензина марки Аи-92 обновила исторический максимум в европейской части России. Цена за тонну составила более 58 тыс. рублей. Такие данные приводит Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 августа, когда стоимость бензина составила 57 тыс. 947 рублей за тонну. В четверг, 12 августа, стоимость составила 58031 рубль. Таким образом, рост составил 0,82%.

Цена бензина Аи-95 выросла на 0,79%, до 59 тыс. 436 рублей за тонну.

Ранее Лукашенко рассказал о передаче власти в Белоруссии новому поколению.

Фото: pixabay