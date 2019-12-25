В Минске призвали поставить новых политиков "на рельсы".

Александр Лукашенко рассказал о передаче власти в Белоруссии новому поколению. Слова руководителя страны приводят в информационном агентстве "Белта". По мнению главы республики, власть должна передаваться, но приводить новых политиков следует под контролем старшего поколения, чтобы те не потеряли все ценное, что было наработано за годы. Такое мнение спикер выразил во время встречи с жителями Тихиничей Рогачевского района.

Приходит новое поколение, оно будет другое. Мы должны контролировать, где надо, подсказывать. Вот в чем суть и моей работы сейчас. И мы начали с законодательства. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава Белоруссии призвал поставить новых политиков "на рельсы и подтолкнуть". Он заметил, что дальше они должны будут самостоятельно строить свою жизни и будущее детей. При этом он надеется, что страна не бросит их. Лукашенко заметил, что понимает, что люди требуют перемен, но полагает, что они должны происходить по закону.

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Фото: Telegram / Пул Первого