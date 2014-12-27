Польша привезла беженцев к белорусской границе

Пограничная служба Минска сняла на видео попытку пересечения иностранцами госграницы.

Польша привезла беженцев к белорусской государственной границе. Об этом сообщили местные чиновники из Госпогранкомитета в собственном Telegram-аккаунте. По данным специалистов, Варшава доставляет нелегальных мигрантов к территории соседней страны на автомобилях, которые используют местные Вооруженные силы.

Польша начала доставлять беженцев к белорусской границе. Стоит отметить, что автомобиль такого типа не используется польскими пограничниками, а принадлежит Вооруженным силам Польши. заявление белорусских пограничников

Белорусы попытку переправить нелегалов через границу с Польшей днем 13 августа. Пограничная служба уточнила, что ситуация зафиксирована в районе заставы Беляны. Опубликовано видео, на котором показана группа людей, которая движется в сторону от грузовика, напоминающего военный транспорт. Мигранты передвигаются по нейтральной территории, через нее идут на другую сторону.

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