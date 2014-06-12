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Лукашенко прервал рассказ чиновника о коронавирусе из-за "матерного" лексикона

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Это произошло во время встречи, посвященной производству вакцин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прервал рассказ чиновника о коронавирусе. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Во время встречи, посвященной производству вакцин от COVID-19, Лукашенко обратился к доктору медицинских наук и руководителю администрации президента Александра Косинца. Глава государства в шутку отреагировал на обилие научных терминов в речи чиновника.

Ладно, не ругайся матом!

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее мы сообщали, что США разочарованы состоянием отношений с Белоруссией.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, коронавирус, президент белоруссии
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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