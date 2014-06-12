Лукашенко прервал рассказ чиновника о коронавирусе из-за "матерного" лексикона

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прервал рассказ чиновника о коронавирусе. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
Во время встречи, посвященной производству вакцин от COVID-19, Лукашенко обратился к доктору медицинских наук и руководителю администрации президента Александра Косинца. Глава государства в шутку отреагировал на обилие научных терминов в речи чиновника.
Ладно, не ругайся матом!
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее мы сообщали, что США разочарованы состоянием отношений с Белоруссией.
Видео: Telegram / Пул Первого
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все