Биржа труда Ленобласти выделила 27,5 миллионов рублей на поддержку безработных

Выплаты получили почти 5 тысяч граждан.

Почти пять тысяч безработных жителей Ленинградской области получили выплаты от Биржи труда в размере 5 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Также поддержка была оказана 519 самозанятым: они получили по 7 тысяч рублей.

Всего для содействия гражданам во время эпидемии из областного бюджета были потрачены средства на сумму 27 575 000 рублей.

На данный момент составлены списки для назначения единовременных выплат 295 детям самозанятых и 1794 детям безработных жителей.

Ранее мы рассказали о том, что молодежный форум "Ладога" пройдет в Ленобласти этим летом.

Фото: Pixabay