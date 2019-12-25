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Во Фрунзенском районе появится биотехнический центр для исследований переработки отходов
Сегодня, 15:25
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Во Фрунзенском районе появится биотехнический центр для исследований переработки отходов

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Смольный выделил участок под строительство на улице Салова.

Во Фрунзенском районе Петербурга планируют построить Инновационный биотехнический исследовательский центр. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В учреждении будут работать сотрудники биотехнической компании, которая профилируется на создании оборудования для комплексной переработки органических отходов.  В ходе рабочего совещания губернатора Северной столицы, организации решено предоставить в аренду участок на улице Салова. 

Проект будущего центра включает станочный парк и монтажный отдел, в котором будут создаваться стенды для исследований.

Ранее мы сообщили о том, что в регионах будут использовать опыт развития городского транспорта Петербурга.

Фото: Pxhere

Теги: биотехнический центр, переработка отходов, санкт-петербург, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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