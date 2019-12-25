Во Фрунзенском районе появится биотехнический центр для исследований переработки отходов

Смольный выделил участок под строительство на улице Салова.

Во Фрунзенском районе Петербурга планируют построить Инновационный биотехнический исследовательский центр. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В учреждении будут работать сотрудники биотехнической компании, которая профилируется на создании оборудования для комплексной переработки органических отходов. В ходе рабочего совещания губернатора Северной столицы, организации решено предоставить в аренду участок на улице Салова.

Проект будущего центра включает станочный парк и монтажный отдел, в котором будут создаваться стенды для исследований.

Ранее мы сообщили о том, что в регионах будут использовать опыт развития городского транспорта Петербурга.

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