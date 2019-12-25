Во Фрунзенском районе появится биотехнический центр для исследований переработки отходов

Во Фрунзенском районе Петербурга планируют построить Инновационный биотехнический исследовательский центр. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
В учреждении будут работать сотрудники биотехнической компании, которая профилируется на создании оборудования для комплексной переработки органических отходов. В ходе рабочего совещания губернатора Северной столицы, организации решено предоставить в аренду участок на улице Салова.
Проект будущего центра включает станочный парк и монтажный отдел, в котором будут создаваться стенды для исследований.
Ранее мы сообщили о том, что в регионах будут использовать опыт развития городского транспорта Петербурга.
Фото: Pxhere
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