В регионах будут использовать опыт развития городского транспорта Петербурга

Смольный направил в Госдуму свод предложений петербургской программы.

Петербургский опыт развития городского общественного транспорта используют в нескольких регионах. Об этом рассказали 7 октября в пресс-службе Смольного.

Смольный направил в Госдуму свод предложений петербургской программы. Главным её условием стал комплексный подход к обновлению подвижного состава и инфраструктуры. По результатам слушаний, парламентарии решили учесть в проекте федерального бюджета на следующий год и плановый период 2024/2025 годов модель финансирования общественного электротранспорта в регионах, включая Петербург.

Фото: Piter.tv

