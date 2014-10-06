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В регионах будут использовать опыт развития городского транспорта Петербурга
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В регионах будут использовать опыт развития городского транспорта Петербурга

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Смольный направил в Госдуму свод предложений петербургской программы.

Петербургский опыт развития городского общественного транспорта используют в нескольких регионах. Об этом рассказали 7 октября в пресс-службе Смольного. 

Смольный направил в Госдуму свод предложений петербургской программы. Главным её условием стал комплексный подход к обновлению подвижного состава и инфраструктуры. По результатам слушаний, парламентарии решили учесть в проекте федерального бюджета на следующий год и плановый период 2024/2025 годов модель финансирования общественного электротранспорта в регионах, включая Петербург.

Фото: Piter.tv
 

Теги: опыт, смольный, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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