Биологическим родителям передали 142 ребенка, рожденных в Петербурге суррогатными матерями

В Петербурге при этом остаются еще около 50 детей.

Биологические родители, являющиеся гражданами других стран, смогли забрать 142 ребенка, рожденных в Петербурге от суррогатных матерей. Из-за пандемии малыши долгое время не могли попасть к своим родителям. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной.

В Петербурге при этом остаются еще около 50 детей, 26 из них находятся в доме ребенка на обеспечении государства.

Под свой личный контроль данное дело Анна Митянина взяла в августе 2020 года.

Китайским родителям отправили 136 суррогатных детей из Петербурга за осень.

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