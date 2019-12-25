Китайским родителям отправили 136 суррогатных детей из Петербурга за осень

Во вторник, 1 декабря, пресс-секретарь уполномоченного по правам ребёнка в Северной столице Анны Митяниной Александр Попейко сообщил, что за осень в Китай и другие страны передали 136 детей. Об этом сообщил телеканал 78.
14 детей из этого числа находились в Доме ребенка. Все дети благополучно улетели на родину.
По состоянию на 1 декабря можно с уверенностью сказать, что благодаря проведённым действиям и неравнодушию всех участников процесса были достигнуты положительные результаты
пояснил Попейко.
На данный момент еще 60 детей находятся под опекой оказывающих услуги по договору о суррогатном материнстве агентств, взаимодействующих с аппаратом детского омбудсмена. 31 ребенок находится в Доме ребенка.
Отмечается, что скоро подпишут проект распоряжения правительства, огласно которому для генетических родителей детей, которые рождены суррогатными материями в РФ, снимут установленные ранее ограничения на въезд.
Ранее мы писали, что уполномоченный по правам ребенка проверит, в каких условиях содержатся суррогатные дети.
Фото: pixabay
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