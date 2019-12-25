В Петербурге предложили пути решения проблемы детей, рожденных суррогатными матерями для китайцев

В Петербурге находятся 180 малышей, рожденных суррогатными матерями.

В Петербурге сейчас находятся 180 малышей, которые были рождены по договору суррогатного материнства для родителей-иностранцев. В основном, родители малышей граждане Китая. Из-за пандемии коронавируса они не могут приехать в Петербург и забрать детей. Уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина предложила пути решения этой проблемы.

Сейчас 24 ребенка находятся в учреждениях здравоохранения детей, оставшихся без родителей. Остальные дети находятся на съемных квартирах под присмотром нянь. Самому старшему ребенку уже полгода. Анна Митянина предложила для биологических родителей детей оформить однократную визу для въезда в РФ и организовать рейс Пекин – Москва – Петербург – Москва – Пекин.



Также в аппарате детского омбудсмена добавили, что нужно совершенствовать законодательство в области суррогатного материнства.

В 2018 году петербуржцы силой отобрали своих детей у суррогатной матери.

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