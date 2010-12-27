Нечеловеческая жадность: петербуржцы силой отобрали своих детей у суррогатной матери

Пара из Санкт-Петербурга 1.5 года пыталась забрать своих детей у суррогатной матери из Подмосковья.

Вмешательство детского омбудсмена, приставов и органов опеки поставило точку в истории с парой петербуржцев, которые 1.5 года не могли получить своих детей у суррогатной матери. Об этом сообщает аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. Только в этом марте власти передали малышей-двойняшек супружеской чете из Санкт-Петербурга. Все это время суррогатная мать и ее сожитель удерживали беззащитных крошек на даче в подмосковной Балашихе.

По данным Piter.TV, проблема заключалась в деньгах и жадности суррогатной матери. Она воспользовалась пробелами в существующем семейном законодательстве и не передавала детей своим "заказчикам". Близняшки родились осенью 2016 года: с тех пор женщина скрывала малышей от биологических родителей. Она просила доплатить ей за эту услугу, а петербуржцы не могли найти законной управы на свою мучительницу.

В конце концов, на помощь петербуржцам пришли детский омбудсмен и органы опеки. У москвички силой забрали детей и направили в Петербург к новым родителям. Впрочем, не обошлось без проблем. Эксперты отметили, что на момент передачи детей родителям, малыши болели скарлатиной и тяжело переживали переезд. Правда, сейчас дети привыкли к своим биологическим родителям и освоились в Петербурге.

Фото: Piter.TV