Исследователи изучили геном вируса летучих мышей.

Китайские и австралийские биологи нашли подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2. Об этом ученые рассказали в журнале Current Biology. Исследователи изучили геномы вирусов у летучих мышей. В образцах нашлись элементы, которые характерны для коронавируса, который вызывает COVID-19.

Ученые пояснили, что геном вируса у летучих мышей содержит вставки аминокислот, аналогичные SAR-CoV-2. речь идет о той вставке, которая соединяет два S-белка вируса — S1 и S2. Они в свою очередь слагают шипы на поверхности белка, при помощи которого инфекция прикрепляется к клеткам человека. Ученые отметили, что вставка S1/S2 является уникальной для вируса. Она обнаружена во всех образцах SARS-CoV-2.

Вирус летучих мышей RmYN02 также содержит вставку аминокислот S1/S2. Она отличается от той, что находится в SARS-CoV-2. Это говорит о том, что вставки образовались в результате независимых друг от друга событий. RmYN02 нельзя считать прямым эволюционным предшественником SARS-CoV-2. Однако вставка говорит ученым о том, что подобные аминокислотные связки могут происходить естественным путем при эволюции коронавирусной инфекции.

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