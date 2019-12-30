Учёный отметил, что пара лебедей уже третий год гнездится в тростниковых зарослях у дамбы.

В среду, 22 января, стало известно о том, что петербургский биолог снял сюжет про семью лебедей-шипунов в Кронштадте. Соответствующий ролик появился на официальном YouTube-канале Павела Глазкова.

"Аномально теплая зима отражается и на животном мире. В Санкт-Петербурге, в районе дамбы Кронштадта, впервые осталась зимовать семья лебедей-шипунов", —отметил эксперт.

Биолог заявил, что эта пара лебедей уже не первый год гнездится в тростниковых зарослях у дамбы. В этот раз у пары появились птенцы.

Отмечается, что в эту зиму соседями лебедей-шипунов также стали уточки.

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Фото:pixabay