В среду, 22 января, стало известно о том, что петербургский биолог снял сюжет про семью лебедей-шипунов в Кронштадте. Соответствующий ролик появился на официальном YouTube-канале Павела Глазкова.
"Аномально теплая зима отражается и на животном мире. В Санкт-Петербурге, в районе дамбы Кронштадта, впервые осталась зимовать семья лебедей-шипунов",
—отметил эксперт.
Биолог заявил, что эта пара лебедей уже не первый год гнездится в тростниковых зарослях у дамбы. В этот раз у пары появились птенцы.
Отмечается, что в эту зиму соседями лебедей-шипунов также стали уточки.
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Фото:pixabay
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