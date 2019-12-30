В Ленобласти выросли огромные краснокнижные грибы Sarcosoma

Обычно, эти грибы растут в более южных районах.

В ночь на 22 января местами в Петербурге пошел снег. В частности, это коснулось Приморского района. На проспекте Сизова под снегом оказались крокусы. В том же районе неожиданно вырос до максимальных размеров очень редкий краснокнижный гриб Sarcosoma globosum.

Этот шаровидный южный гриб почти не растет в Петербурге и Ленинградской области. Пользователи при этом отметили, что эти грибы не стоит собирать, так как от них нет прока, а исчезнуть они могут насовсем.

Ранее петербуржцы начали собирать грибы в лесах в январе.

Фото: ВК/ Грибы и Грибники СПб (Владимир Иванов)