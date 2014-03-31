Биолог Павел Глазков сообщил об увеличении числа диких животных в Ленобласти

Еще семь лет назад их насчитывалось в Ленобласти около 12 тысяч, а в 2020-м – уже 20 тысяч.

Ежегодно популяция диких животных растет. Еще семь лет назад их насчитывалось в Ленобласти около 12 тысяч, а в 2020-м – уже 20 тысяч. Об этом в ходе эфира в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" рассказал биолог, автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Например, за четыре года существенно выросла популяция косуль. Они при этом занесены в Красную книгу.

Есть и другой аспект. Увеличивается сам город. Мы наступаем на природу, и она начинает с нами взаимодействовать. В позапрошлом году возле стройки во Всеволожске обнаружили в песочнице несколько гадюк. Павел Глазков, биолог

Биолог объяснил, что дом был построен в лесу, а это место исторически принадлежало змеям. В таких случаях Павел Глазков посоветовал вызывать специалистов, а не бороться со змеями лопатами или другими средствами.

Также в лесах растет популяция диких кабанов. Специалисты контролируют этот процесс. Но иногда из-за чрезмерной активности диких кабанов могут страдать местные жители.

Ранее биолог рассказал, где петербуржцы могут повстречать проснувшихся гадюк.

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