Биолог Баранова назвала селекцию людей худшим вариантом развития пандемии коронавируса

Эксперт рассказала, как гены влияют на заболевание.

Биолог Анча Баранова назвала селекцию людей худшим вариантом развития пандемии коронавируса. В интервью изданию "Лента.ру" специалист сообщила о том, что она не исключает такого негативного последствия как селекция людей. По мнению эксперта, непривитая женщина, которая дважды в год болеет ковидом, родит меньше детей чем та, что имеет естественную устойчивость к инфекции, а также, которая дополнительно вакцинировалась.

С точки зрения эволюции самое плохое, что может случиться, — это селекция людей. Наиболее чувствительные генотипы просто меньше размножатся — я не говорю, что вымрут. Анча Баранова, доктор биологических наук

По версии биолога, закономерность скажется на том, что средняя популяция людей станет более устойчивой к COVID-19. Она напомнила, что у большинства европейцев нет генов, которые продуцируют один из интерферонов семейства лямбда. При этом этот ген распространен у большинства жителей Африки. Ученые считают, что это произошло из-за древнего коронавируса, который в прошлом убил многих предков африканцев. У кого данный ген отсутствовал, страдали меньше, поэтому смогли вылечиться. Частоты генов изменились за несколько поколений, а безинтерфероновые стали чаще встречаться в своей популяции.

Названы гены, которые отвечают за тяжелое течение коронавируса.

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