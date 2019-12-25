Названы гены, которые отвечают за тяжелое течение коронавируса

Был проведен геномный анализ.

Гены MAPT, CCR5 и PIGN, а точнее воздействие на них, может влиять на предрасположенность человека к тяжелому течению коронавируса. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на авторов исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Medicine

Научный директор биомедицинского холдинга "Атлас", профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова отметила, что с риском заболеть коронавирусом в средней или тяжелой форме, а также с риском госпитализации установлена связь трех генов MAPT, CCR5 и PIGN. Ген MAPT в свою очередь связан с развитием деменции, по это причине унаследованные варианты в этом гене могут оказывать влияние на последствия после коронавируса.

А временное выключение функции гена PIGN может помочь уничтожить SARS-CoV-2 и вернуть общество к нормальной жизни. Анча Баранова, профессор Университета Джорджа Мейсона, научный директор биомедицинского холдинга "Атлас"

Для того, чтобы это выяснить, ученые провели геномный анализ и дополнили его другими биоинформатическими исследованиями. Ученые считают, что данное исследование может помочь в разработке препаратов, с помощью которых можно будет победить коронавирус.

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