Билеты в Екатерининский дворец раскупили еще до обеда

Спрос превысил предложение.

После долгого перерыва в Пушкине наконец-то открыл свои двери Екатерининский парк, однако попасть туда удастся не всем: в кассах раскупили билеты до обеда. Об этом сообщили "Невские Новости".

Петербуржцы и жители области планировали посетить парк и дворец в первый день открытия, однако спрос намного превысил предложение. Некоторым даже пришлось перенести визит. Желающих много, однако вход обеспечивают по сеансам: открыты три входа, а билеты можно купить на официальном сайте. В этом году также решили отменить бесплатный вход в парк. Обычно посетить парк бесплатно можно было после семи часов вечера.

Местны жители отнесли к нововведению скептично: многим нравилось приходить к закрытию и любоваться природой, однако после введения платной услуги место прогулок придется сменить.

Ранее мы писали, что Екатерининский дворец в Пушкине открылся для посещения 13 июля.

Фото: "Невские Новости"