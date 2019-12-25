Екатерининский дворец в Пушкине открылся для посещения 13 июля

При этом во дворце установлены временные правила посещения, согласованные с Роспотребнадзором.

Екатерининский дворец возобновил приём посетителей в понедельник, 13 июля. Об этом сообщила пресс-служба государственного музея-заповедника "Царское Село".

При этом во дворце установлены временные правила посещения, согласованные с Роспотребнадзором. Сейчас во дворце действует только один маршрут, который включает залы Парадной анфилады, Янтарную комнату, Большой зал, памятные комнаты Александра I и постоянную экспозицию "Романовы в Царском Селе".

Екатерининский дворец открыт каждый день, кроме вторника, билеты можно приобрести на официальном сайте музея. Вход будет осуществляться по сеансам: каждые 15 минут по 25 человек с предоставлением бесплатного аудиогида для групп не более пяти человек.

Также снова начнут свою работу парковые павильоны: Турецкая баня и Концертный зал, Холодная баня и Агатовые комнаты в Екатерининском парке, Арсенал в Александровском парке, павильон "Дежурные конюшни" и музей "Россия в Великой войне".

Музеи Петербурга рассказали, сколько посетителей потеряли за период карантина.

Фото: ВК/ Царское Село