В Германии указали на экономический кризис.

Большинство немецких городов оказалось на грани банкротства из-за дефицита федерального бюджета. Соответствующими статистическими данными поделились западные журналисты из газеты Bild со ссылкой на предоставленные сведения от региональных властей. Обер-бургомистр (мэр) Эссена Томас Куфен сообщил СМИ, что согласно его прогнозам, местному муниципалитету грозит нехватка денежных средств в размере 123 миллионов евро. При этом общий дефицит городов и муниципалитетов ФРГ составил 30 миллиардов евро.

Практически каждый немецкий город сейчас стоит на грани банкротства. Томас Куфен, Обер-бургомистр (мэр) Эссена

Напомним, что 14 октября Федеральное статистическое ведомство Германии рассказало общественности о том, что по стране уровень инфляции достиг отметки в 2,4 процента, если говорить о показателе годового исчисления. Такой уровень признан самым высоким за весь текущий год. Ранее аналитики установили, что ФРГ находится в затяжном экономическом кризисе. Изначально причины такой ситуации кроются в пандемии коронавирусной инфекции. Однако затем проблема усугубилась отсутствием российских энергетических поставок, включая и природного газа. Теперь Берлину в третий раз грозит рецессия. Известно, что 28 октября Обер-бургомистры административных центров 13 из 16 федеральных земель предупредили немецкого канцлера Фридриха Мерца об угрозе финансового коллапса для городов, районов и общин.

Фото: pxhere.com