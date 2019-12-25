Библиотекари Выборгского района отметили профессиональный праздник

На территории МО находится 48 учреждений для любителей чтения.

В среду, 27 мая, в России отмечался Всероссийский день библиотек. В Выборгском районе этот праздник актуален для 125 специалистов, которые трудятся в 48 муниципальных учреждениях. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Отметим, что в Выборгском районе читатели могут воспользоваться услугами Межпоселенческой библиотеки, Центральной городской библиотеки Алваара Аалто, Высоцкой городской библиотеки и 45 учреждений клубного типа в городских и сельских поселениях.

Во время эпидемии все библиотеки временно закрыты, поэтому необходимо подождать полной отмены коронавирусных ограничений. После возвращения к привычной жизни, библиотекари продолжат обслуживать около 65 тысяч пользователей, более 16 тысяч из которых – дети. За прошлый год посетители получили свыше 1,3 миллиона изданий и 350 тысяч детских книг.

Отметим, что в библиотеках также проводятся культурно-массовые мероприятия, большинство из которых временно переведены в онлайн-режим. В прошлым году лекции, творческие встречи, конкурсы, акции, и кинопоказы посетило свыше 200 тысяч читателей.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО