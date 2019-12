Билан отказался петь на шоу звезд "Евровидения"

Певец не будет присутствовать на концерте по двум причинам.

Дима Билан отказался принимать участие на шоу звезд "Евровидения". Концерт должен состояться 15 декабря в Амстердаме. Об этом пишет сайт Oikotimes, ссылаясь на организаторов вечеринки.

Билан, который занял первое место на конкурсе в 2008 году, должен был стать одним из хедлайнеров мероприятия. Однако певец расторгнул контракт и отказался выступать на шоу по двум причинам.

Первая заключается в том, что Билан был не единственным российским артистом, которого пригласили на шоу. Также ему не понравилось то, что его имя не указали на афише большим шрифтом, как, например, имя Сергея Лазарева.

Дима Билан принимал участие в "Евровидении" дважды: в 2006 и 2008 гг. В 2006 году артист занял второе место с песней "Never Let You Go". Во второй раз он победил с композиций "Believe".

На шоу звезд "Евровидения" также выступит Сергей Лазарев. Певец представлял Россию на музыкальном конкурсе два раза. В 2016 и в 2019 гг. жюри присудило артисту третье место.

Фото: Афиша концерта