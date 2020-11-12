Бык напал на петербуржца в Красном Селе

Поначалу животное не вело себя агрессивно, но затем решило напасть и сорвалось с привязи.

В среду, 23 августа, в больницу был доставлен 35-летний житель Красного Села с закрытой травмой живота, множественными ушибами спины и ног, а также гематомой поясничной области. Как рассказал сам мужчина в соцсетях, он стал жертвой нападения быка.

По словам пострадавшего, он почувствовал себя тореадором примерно в 22:00 в Нижнем Красносельском парке на Нагорной улице. Он планировал пожарить шашлыки, но заметил привязанного неподалёку быка. Поначалу животное не вело себя агрессивно, но затем решило напасть и сорвалось с привязи. Бык настиг пострадавшего, начал топтать и бодать его, пока не был отвлечён прохожими.

Мужчина находится в отделении хирургии в удовлетворительном состоянии. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)