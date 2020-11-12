  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бык напал на петербуржца в Красном Селе
Сегодня, 12:59
441
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Бык напал на петербуржца в Красном Селе

0 0

Поначалу животное не вело себя агрессивно, но затем решило напасть и сорвалось с привязи.

В среду, 23 августа, в больницу был доставлен 35-летний житель Красного Села с закрытой травмой живота, множественными ушибами спины и ног, а также гематомой поясничной области. Как рассказал сам мужчина в соцсетях, он стал жертвой нападения быка.

По словам пострадавшего, он почувствовал себя тореадором примерно в 22:00 в Нижнем Красносельском парке на Нагорной улице. Он планировал пожарить шашлыки, но заметил привязанного неподалёку быка. Поначалу животное не вело себя агрессивно, но затем решило напасть и сорвалось с привязи. Бык настиг пострадавшего, начал топтать и бодать его, пока не был отвлечён прохожими.

 Мужчина находится в отделении хирургии в удовлетворительном состоянии. Обстоятельства  произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Петербурга добивается взыскания 2 млн рублей в пользу девочки, покусанной питбулем.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: нападение животного, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии