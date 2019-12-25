В понедельник, 15 июня, стало известно о том, что библиотеку Маяковского откроют для посетителей 16 июня. Об этом сообщают в пресс-службе организации.
Попасть в библиотеку можно исключительно по предварительной записи. Принимать посетителей будут по обычному графику работы учреждения. При этом читатели обязаны соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила и прибывать в зале в перчатках и маске.
Отмечается, что читатели старше 65 лет могут "заказать" книги на дом. Соответствующее предложение распространяется на жителей Центрального и Адмиралтейского районов.
Ранее мы сообщали о том, что руководство парков "Царского села" предупредило о продлении ограничительных мер.
Фото:pixabay
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