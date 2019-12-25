Читатели старше 65 лет, проживающие в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга, могут заказать себе на дом книги.

В понедельник, 15 июня, стало известно о том, что библиотеку Маяковского откроют для посетителей 16 июня. Об этом сообщают в пресс-службе организации.

Попасть в библиотеку можно исключительно по предварительной записи. Принимать посетителей будут по обычному графику работы учреждения. При этом читатели обязаны соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила и прибывать в зале в перчатках и маске.

Отмечается, что читатели старше 65 лет могут "заказать" книги на дом. Соответствующее предложение распространяется на жителей Центрального и Адмиралтейского районов.

Ранее мы сообщали о том, что руководство парков "Царского села" предупредило о продлении ограничительных мер.

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