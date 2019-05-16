Библиотеки в Петербурге готовят бесплатные пешеходные экскурсии

Узнать много нового о Красногвардейском районе можно в течение мая.

Городские библиотеки готовят бесплатные пешеходные экскурсии для читателей и интересующихся историей Петербурга. На данную инициативу в своем телеграм-канале обратил вице-губернатор Борис Пиотровский.

В частности, много нового в мае можно будет узнать о Красногвардейском районе. Именно здесь библиотеки планируют провести пешеходные экскурсии на разные темы – например, "Закадная Ржевка", где располагалась Земледельческая колония для малолетних правонарушителей, которую однажды посетил Фёдор Михайлович Достоевский. Другая тематическая прогулка посвящена "петербургскому" период жизни семьи художника Петрова-Водкина. Он пришелся на начало 1880-х и был связан главным образом с Малой Охтой.

Специальная экскурсия будет посвящена первому километру Дороги жизни, а на другой прогулке можно будет узнать, как жили на Охте во время Первой мировой войны и какие объекты являлись стратегическими в эти дни. Расписание прогулок на месяц можно узнать на сайте "Культура Петербурга".

Между тем, петербуржцы могут выбрать название для воcстановленного фонтана около Российской национальной библиотеки.

Фото: Piter.tv