В Красногвардейском районе заработает библиотека-лаборатория

На Новочеркасском проспекте в Петербурге откроют новое пространство с библиотекой, медиалабораторией и имерссионным залом. Об этом сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района.
Площадка заработает на месте традиционной библиотеки "Малоохтинская". Её площадь составит 440 кв.м. Новая библиотека будет предназначена для проведения исследований и создания интеллектуальных продуктов (курсов, лекций, презентаций на научно-популярную тематику).
Ожидается, что библиотеку преобразуют уже через год.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге планируют открыть музей истории Голландской церкви.
Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга
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