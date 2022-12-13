В Красногвардейском районе заработает библиотека-лаборатория

Площадку откроют вместо традиционной библиотеки "Малоохтинская" на Новочеркасском проспекте.

На Новочеркасском проспекте в Петербурге откроют новое пространство с библиотекой, медиалабораторией и имерссионным залом. Об этом сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района.

Площадка заработает на месте традиционной библиотеки "Малоохтинская". Её площадь составит 440 кв.м. Новая библиотека будет предназначена для проведения исследований и создания интеллектуальных продуктов (курсов, лекций, презентаций на научно-популярную тематику).

Ожидается, что библиотеку преобразуют уже через год.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге планируют открыть музей истории Голландской церкви.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга