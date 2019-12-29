Библиотека Маяковского может обзавестись подземным книгохранилищем

Идею рассмотрят после завершения капремонта здания.

В петербургской библиотеке имени Маяковского может появиться подземное книгохранилище после завершения капитального ремонта. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба Смольного, цитируя губернатора Александра Беглова.

Руководство читальни предложило построить во дворе здания подземный блок для книг и размещения отдела техобеспечения, чтобы библиотека получила больше пространства. Беглов отметил, что для подземного строительство нужно менять российское законодательство.

Отмечается, что руководство "маяковки" старается инновационно развивать библиотеку. В ней планируют внедрить монорельс для транспортировки книг, галерейную систему обслуживания, а весь фонд окажется в открытом доступе.

Также мы рассказывали, что в здании РНБ на Садовой откроется музей баснописца Крылова.

Фото: пресс-служба Смольного