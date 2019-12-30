В здании РНБ на Садовой откроется музей баснописца Крылова

Когда-то здесь действительно жил писатель.

В здании Российской национальной библиотеки на Садовой улице появится музей Крылова, сообщил 15 января "Петербургский дневник". Освободившиеся после переезда части фондов библиотеки в новое здание на Московском проспекте руководство не захотело оставлять пустующими. Директор РНБ Александр Вершинин предложил в качестве бренда библиотеки баснописца Ивана Крылова: в доме когда-то располагалась его квартира.

Вершинин сокрушается, что сегодня ничто не напоминает о баснописце, кроме мраморного бюста, поэтому хотя бы один зал из всех пустых помещений хотят сделать в "стиле" Крылова. Директор РНБ отмечает, что в России посвященных Крылову музеев нет, поэтому библиотека рассчитывает на поддержку артиста Александра Тютрюмова, живущего той же мечтой.

Кроме того, в будущем музее планируют собирать петербургских писателей – сделать из здания знаковое литературное место. В нем литераторы могли бы общаться, обсуждать произведения, проводить конференции. Идею разрабатывают совместно с городским Союзом писателей.

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Фото: Википедия