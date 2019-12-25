Библиотека Алвара Аалто участвует в челлендже против коронавируса

Акцию запустила Библиотека Гоголя.

Сотрудники библиотеки А.Аалто в Выборге присоединились к челленджу #RussianLibraryVsCOVID19. Фотографии опустевших залов с забавными подписями появились в официальном сообществе учреждения во ВКонтакте.





Эстафету приняли от петербургской Библиотеки Гоголя. "Скучающий флешмоб" призван выразить тоску по посетителям:

Никто не записывается в библиотеку, не спрашивает хорошую книгу, не делает селфи, не просит просто посмотреть библиотеку, не восхищается, не слушает музыку! Мы присоединяемся к акции и тоже скучаем! – отмечено в посте

Ранее мы сообщали о том, что в Светогорском поселении проводится удаленная операция "Подросток" - "Семья".

Фото: ВКонтакте / aaltolibrary