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Библиотека Алвара Аалто участвует в челлендже против коронавируса
Сегодня, 10:04
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lizapoluda

Библиотека Алвара Аалто участвует в челлендже против коронавируса

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Акцию запустила Библиотека Гоголя.

Сотрудники библиотеки А.Аалто в Выборге присоединились к челленджу #RussianLibraryVsCOVID19. Фотографии опустевших залов с забавными подписями появились в официальном сообществе учреждения во ВКонтакте.


 

Эстафету приняли от петербургской Библиотеки Гоголя. "Скучающий флешмоб" призван выразить тоску по посетителям:

Никто не записывается в библиотеку, не спрашивает хорошую книгу, не делает селфи, не просит просто посмотреть библиотеку, не восхищается, не слушает музыку! Мы присоединяемся к акции и тоже скучаем! 

– отмечено в посте

Ранее мы сообщали о том, что  в Светогорском поселении проводится удаленная операция "Подросток" - "Семья".

Фото: ВКонтакте / aaltolibrary

Теги: выборг, коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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