Библиотечный флигель в парке "Монрепо" проходит процесс реставрации

Специалисты руководствовались традиционными методами.

В рамках реставрационных работ в музее-заповеднике "парк Монрепо" проходит восстановление библиотечного флигеля. Об этом сообщила пресс-служба администрации областного Правительства.

Благодаря работе реставраторов, первый этаж постройки уже приобрел первозданный вид. В качестве утеплителя для фасада выбрали мох, который исторически использовался местными строителями.

Отметим, что специалистам удалось сохранить половину сруба, из которого была построена библиотека. Как выяснилось в процессе работ, бревна, использованные в строительстве, не подобраны особым образом и не различаются по размеру.

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Фото: ВКонтакте / monrepovyborg