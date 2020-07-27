В Выборге планируется строительство детского технопарка “Кванториум”

Дети получат возможность решать реальные производственные задачи, участвовать в научно-техническом и инженерном творчестве.

В Выборге появится учреждение дополнительного образования нового типа - кванториум. На данный момент идет процесс выбора места под строительство.

Это учреждение абсолютно нового поколения с новыми педагогами, с новыми видениями и мы надеемся, что развитие технического творчества в Выборгском районе будет успешным, принесет плоды и мы увидим и наши дроны, авторские технические разработки, которые впоследствии будут запатентованы и прославят наш Выборгский район. Екатерина Филиппова, директор Дворца творчества г. Выборг.

Технопарк будет состоять из пяти квантов-лабораторий, в каждом которых реализуется программа одной направленности. Среди них: аэроквант, биоквант, геоквант, наноквант и еще один квант, который будет создан исходя из пожеланий потребителей услуг дополнительного образования.

Лаборатория полностью оснащается, исходя из имеющихся методических рекомендаций, всей техникой, оборудованием, которое необходимо для реализации учебных программ.

Место для постройки технопарка ищут уже второй год. В числе вариантов - здание клуба "Балтика". Сложность заключается в том, что эта постройка - объект архитектурного наследия, охранные обязательства которого нельзя нарушать. В свою очередь кванториумы имеют свою брендовую систему, которую необходимо учитывать при строительстве.

На данный момент рассматривается вариант строительства здания на территории Дворца творчества.

Мы рассматриваем несколько вариантов. Это либо ремонт старого исторического здания в центре города, либо, это новое строительство быстровозводимого здания. Сергей Тарасов, председатель комитета образования ЛО.

Отметим, что ориентировочно сумма строительства учреждения составит порядка 50 млн рублей.

Также в перспективе - приобретение мобильного кванториума, который будет совершать выездную работу в сельской местности и малых городах.