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Сегодня, 22:43
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Биатлонисты сборной России заняли четвертое место в эстафете на этапе КМ

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Первое место завоевали норвежцы.

Стало известно, что мужская сборная России по биатлону взяла 4 место в эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Страну представляли Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Золотую медаль завоевала Норвегия, серебро взяла Украина, а бронзовым призером стала Швеция. 

Стоит также отметить, что в пятницу, 6 марта, стало известно, что за сборную России не сможет выступить идер Александр Логинов.

Ранее мы писали, что Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии.

Теги: биатлон, кубок мира, кубок мира эстафета, сборная россия
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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Васин Виктор
Сегодня 23:26

Народ теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно----- https://bit.vodka/miopres
 

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