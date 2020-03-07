Биатлонисты сборной России заняли четвертое место в эстафете на этапе КМ

Стало известно, что мужская сборная России по биатлону взяла 4 место в эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Страну представляли Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили.
Золотую медаль завоевала Норвегия, серебро взяла Украина, а бронзовым призером стала Швеция.
Стоит также отметить, что в пятницу, 6 марта, стало известно, что за сборную России не сможет выступить идер Александр Логинов.
Ранее мы писали, что Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии.
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Народ теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно----- https://bit.vodka/miopres