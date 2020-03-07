Биатлонисты сборной России заняли четвертое место в эстафете на этапе КМ

Первое место завоевали норвежцы.

Стало известно, что мужская сборная России по биатлону взяла 4 место в эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Страну представляли Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Золотую медаль завоевала Норвегия, серебро взяла Украина, а бронзовым призером стала Швеция.

Стоит также отметить, что в пятницу, 6 марта, стало известно, что за сборную России не сможет выступить идер Александр Логинов.

Ранее мы писали, что Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии.