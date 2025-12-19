Биатлонист из Ленобласти завоевал "бронзу" на Кубке Содружества в Беларуси

Совместно с командой спортсмен преодолел дистанцию длиной 7,5 км в смешанной эстафетной гонке.

Спортсмен из Ленинградской области Евгений Сидоров завоевал бронзу Кубка Содружества в Беларуси, выступая в составе национальной сборной России. Эту новость распространила пресс-служба администрации региона.

Совместно с командой спортсмен преодолел дистанцию длиной 7,5 км в смешанной эстафетной гонке за 1 час 23 минуты и 6 секунд.

В Ленинградской области создаем все условия для роста чемпионов: строим инфраструктуру и поддерживаем тренеров и спортсменов. Победа Евгения — подтверждение, что наши биатлонисты готовы побеждать в сборной России. Желаю Евгению новых вершин. Александр Дрозденко., губернатор Ленинградской области

Фото: Официальный сайт Союза Биатлонистов России

