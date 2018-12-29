Биатлонист из Петербурга Дмитрий Малышко получил "золото" на Кубке мира

Медаль спортсмен взял в составе сборной страны.

В рамках Кубка мира биатлонист из Санкт-Петербурга выиграл золотую медаль в составе сборной России. Дмитрий Малышко получил награду за эстафету 4 на 7,5. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Северной столицы.

В Смольном добавили, что совместно с Максимом Максимом Цветаевым, Евгением Гараничевым и Александром Логиновым наш соотечественник выступил с результатом 1:20:54,3. При этом, биатлонисты использовали шесть запасных патронов и не прошли ни одного штрафного круга.

Отметим, что вторыми в соревновании оказались французы, третье место отдано сборной Австрии.

Напомним, что Кристиан Нобоа надеется вернуться в игре против "Фенербахче".

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