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Биатлонист из Петербурга Дмитрий Малышко получил "золото" на Кубке мира
Сегодня, 15:43
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lesjasap

Биатлонист из Петербурга Дмитрий Малышко получил "золото" на Кубке мира

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Медаль спортсмен взял в составе сборной страны.

В рамках Кубка мира биатлонист из Санкт-Петербурга выиграл золотую медаль в составе сборной России. Дмитрий Малышко получил награду за эстафету 4 на 7,5. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Северной столицы.

В Смольном добавили, что совместно с Максимом Максимом Цветаевым, Евгением Гараничевым и Александром Логиновым наш соотечественник выступил с результатом 1:20:54,3. При этом, биатлонисты использовали шесть запасных патронов и не прошли ни одного штрафного  круга.

Отметим, что вторыми в соревновании оказались французы, третье место отдано сборной Австрии.

Напомним, что Кристиан Нобоа надеется вернуться в игре против "Фенербахче".

Фото: Pixabay.com

Теги: биатлон, дмитрий малышко, золотая медаль, кубок мира, сборная россии
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Спорт,

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