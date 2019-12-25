Это одна из мер поддержки населения во время пандемии коронавируса.

Безработным родителям в сентябре выплатят по 3 тысячи рублей на ребенка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте правительства.

Выплату получат временно нетрудоустроенные родители, если ребёнку ещё не исполнилось 18 лет.

В кабмине подчеркнули, что это одна из мер поддержки населения во время пандемии коронавируса. Выплата окажет социальную поддержку около 2,8 миллионам граждан. На эти цели выделено 8,5 миллиарда рублей.

Ранее в Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных.