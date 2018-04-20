Петербуржец получил условный срок за контрабанду бронежилетов

Мужчина пытался отправить военное вооружение в Германию и Японию.

Московский районный суд Петербурга огласил приговор петербуржцу Дмитрию Молчанову за контрабанду военного вооружения, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Как выяснил суд, 20 мая этого года Молчанов попытался отправить в посылке с ложной декларацией бронежилет 6Б45 с бронеплитами. При оформлении отправления в Германию он назвал содержимое "жилетом для страйкбола", что на деле оказалось средством бронезащиты военнослужащих, принятым на снабжение российских Вооруженных Сил. Бронежилет изъяли 23 мая на таможенном досмотре в пункте почтового обмена "Пулково".

Выяснилось, что тем же образом Молчанов пытался отправить бронежилет в Японию 20 мая, а 22 июня у петербуржца получилось отправить посылку со средством военной защиты в Канаду.

Петербуржец признал вину, суд приговорил контрабандиста к 3,5 годам условно. Бронежилеты переданы в собственность государства.

Не так давно псковские таможенники обнаружили 450 кг гашиша в топливном баке грузовика.

Фото: Piter.TV