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Безработный петербуржец пырнул ножом мать
Сегодня, 13:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Безработный петербуржец пырнул ножом мать

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Инцидент произошел в квартире на Крыленко.

Безработный петербуржец чуть не убил свою мать во время ссоры. Конфликт произошел 29 мая в квартире на улице Крыленко. Об этом стало известно Piter.tv.

Пенсионерка была госпитализирована в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями шеи, груди, брюшной полости. Подозреваемым оказался её 34-летний сын, который был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Также стало известно, что женщина напала на брата с ножом из-за разногласий в воспитании ее ребенка.

Фото: Piter.tv

Теги: покушение на убийство, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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