Безработный петербуржец пырнул ножом мать

Безработный петербуржец чуть не убил свою мать во время ссоры. Конфликт произошел 29 мая в квартире на улице Крыленко. Об этом стало известно Piter.tv.
Пенсионерка была госпитализирована в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями шеи, груди, брюшной полости. Подозреваемым оказался её 34-летний сын, который был задержан.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
Также стало известно, что женщина напала на брата с ножом из-за разногласий в воспитании ее ребенка.
Фото: Piter.tv
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