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Женщина напала на брата с ножом из-за разногласий в воспитании ее ребенка
Сегодня, 12:29
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Женщина напала на брата с ножом из-за разногласий в воспитании ее ребенка

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Она нанесла ему не менее 4 ударов в спину.

Женщина несколько раз ударила своего брата ножом за то, что была не согласна в методами воспитания ее дочери. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение в полицию поступило в седьмом часу вечера 29 мая. Конфликт произошел в доме №54 на проспекте Энтузиастов. Изначально сообщалось, что девушку избил ее дядя, а за нее вступилась мать и ударила его несколько раз ножом. Избивал ли кого-то мужчина теперь не сообщается, однако он действительно получил ножевые ранения в спину. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали.

Женщину задержали и отвезли в отдел полиции. 

Фото: Piter.tv

Теги: ножевое ранение, родственники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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