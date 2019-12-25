Женщина напала на брата с ножом из-за разногласий в воспитании ее ребенка

Она нанесла ему не менее 4 ударов в спину.

Женщина несколько раз ударила своего брата ножом за то, что была не согласна в методами воспитания ее дочери. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение в полицию поступило в седьмом часу вечера 29 мая. Конфликт произошел в доме №54 на проспекте Энтузиастов. Изначально сообщалось, что девушку избил ее дядя, а за нее вступилась мать и ударила его несколько раз ножом. Избивал ли кого-то мужчина теперь не сообщается, однако он действительно получил ножевые ранения в спину. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали.

Женщину задержали и отвезли в отдел полиции.

Фото: Piter.tv