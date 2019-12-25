Безработных в Петербурге с начала года стало в пять раз больше

С начала 2020-го в Петербурге в качестве безработных зарегистрировано порядка 162 850 человек.

В Северной столице с начала 2020 года в пять раз стало больше безработных. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по труду и занятости населения.

С начала года в городе зарегистрировали 162 850 безработных. При этом годом ранее в Петербурге было 29 507 горожан без работы. При этом 62% горожан до 1 марта имели официальную работу.

На сегодняшний день в Службе занятости на учете состоит 97 255 человек. По словам экспертов, число безработных начало снижаться в октябре.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге откроют четыре МФЦ в торговых центрах.

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