В Петербурге откроют четыре МФЦ в торговых центрах

В Северной столице намерены открыть МФЦ в торговых центрах. Об этом сообщил начальник отдела по работе со СМИ СПб ГКУ "МФЦ" Виталий Симонов.
Уточняется, что в торговых центрах горожанам удобнее всего решать все дела сразу.
Современные торговые комплексы являются точками притяжения горожан
Виталий Симонов.
МФЦ появятся в торговых центрах LEOMALL на Планерной, 59 и ТК "Долгоозерный" на улице Ильюшина, 14. Также 15 окон обслуживания заработают в ТК "ОКА" на Тверской улице, 36. Многофункциональный центр и в Московском районе, но в помещениях, которые принадлежат городу.
Ранее мы сообщали о том, что график работы областных МФЦ изменится в праздники.
Фото: СПБ ГКУ "МФЦ"/вк
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