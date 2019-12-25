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В Петербурге откроют четыре МФЦ в торговых центрах
Сегодня, 11:20
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В Петербурге откроют четыре МФЦ в торговых центрах

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Уточняется, что в торговых центрах горожанам удобнее всего решать все дела сразу.

В Северной столице намерены открыть МФЦ в торговых центрах. Об этом сообщил начальник отдела по работе со СМИ СПб ГКУ "МФЦ" Виталий Симонов.

Уточняется, что в торговых центрах горожанам удобнее всего решать все дела сразу.

Современные торговые комплексы являются точками притяжения горожан

Виталий Симонов.

МФЦ появятся в торговых центрах LEOMALL на Планерной, 59 и ТК "Долгоозерный" на улице Ильюшина, 14. Также 15 окон обслуживания заработают в ТК "ОКА" на Тверской улице, 36. Многофункциональный центр и в Московском районе, но в помещениях, которые принадлежат городу. 

Ранее мы сообщали о том, что график работы областных МФЦ изменится в праздники.

Фото: СПБ ГКУ "МФЦ"/вк

Теги: мфц, торговые центры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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