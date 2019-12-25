В Петербурге откроют четыре МФЦ в торговых центрах

Уточняется, что в торговых центрах горожанам удобнее всего решать все дела сразу.

В Северной столице намерены открыть МФЦ в торговых центрах. Об этом сообщил начальник отдела по работе со СМИ СПб ГКУ "МФЦ" Виталий Симонов.

Уточняется, что в торговых центрах горожанам удобнее всего решать все дела сразу.

Современные торговые комплексы являются точками притяжения горожан Виталий Симонов.

МФЦ появятся в торговых центрах LEOMALL на Планерной, 59 и ТК "Долгоозерный" на улице Ильюшина, 14. Также 15 окон обслуживания заработают в ТК "ОКА" на Тверской улице, 36. Многофункциональный центр и в Московском районе, но в помещениях, которые принадлежат городу.

Ранее мы сообщали о том, что график работы областных МФЦ изменится в праздники.

Фото: СПБ ГКУ "МФЦ"/вк