График работы областных МФЦ изменится в праздники

Центры "Мои Документы" не будут работать с 1 по 8 января.

Офисы многофункциональных центров Ленинградской области изменят график работы в новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщила пресс-служба центров "Мои Документы".

26 декабря рабочий день в офисах "МФЦ для бизнеса", в отделении МФЦ в Колтушах, в МФЦ для людей с ограниченными возможностями здоровья в Мультицентре социальной и трудовой интеграции и удаленных рабочих местах (УРМ) сократится на один час. Центры не будут работать с 31 декабря по 10 января.

31 декабря офисы будут выдавать документы и консультировать до восьми часов вечера. Обычный прием граждан начнется с 9 января.

МФЦ также напоминает о COVID-светофоре. В "красных" и "желтых" зонах услуги будут предоставлять по предварительной записи. Без записи можно зарегистрировать рождение, оформить внутренний паспорт, заменить/получить полис ОМС, зарегистрироваться на портале Госуслуг.

Ранее мы писали, что в Ленобласти ввели новые коронавирусные ограничения.

Фото: СПБ ГКУ "МФЦ"/вк