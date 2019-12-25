В Ленобласти ввели новые коронавирусные ограничения

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Вечером в понедельник, 21 декабря, губернатор Ленобласти подписал новые коронавирусные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства региона.

Так, Киришский и Сланцевский районы переводятся из "жёлтой" зоны в "красную", а Подпорожский – из "зелёной" в "жёлтую". В "красной" зоне также оказались Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Тихвинский районы. В желтой: Волосовский, Кировский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский и Сосновый Бор. Волховскому, Лодейнопольскому, Бокситогорскому, Кингисеппскому районам повезло больше – они в "зеленой зоне".

Новое постановление также регулирует работу детских лагерей. Зимние смены возможны, если группы будут заполнены на 50%. Дети должны иметь справку об отсутствии медицинских противопоказаний, сотрудники должны предоставить результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее 3 дней до начала смены. Заезд будет одновременным до 30 декабря. Следующая смена заедет через два дня после выезда предыдущей смены.

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