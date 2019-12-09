Безработным в Ленобласти предложат участвовать в развитии сельского хозяйства

На данный момент вопрос на стадии обсуждения.

Власти Ленобласти могут задействовать жителей, которые остались без работу, в агропромышленном комплексе. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба правительства области.

Губернатор Александр Дрозденко поручил в кратчайшие сроки подготовить предложения по перечню общественных работ, которые можно предложить гражданам.

Глава аграрного ведомства Олег Малащено предложил увеличить финансирование на фермерские гранты хозяйствам, которые могут создавать новые рабочие места. Дрозденко поддержал эту идею. Работы в сельском хозяйстве будут оплачивать предприятия, также дополнительный стимул можно ожидать от администрации региона.

Ранее Piter.TV сообщил о востребуемых профессиях в Петербурге.

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