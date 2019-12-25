Безработные аферисты разменивали деньги петербургских пенсионеров на билеты из "банка приколов"

Мужчины уже совершали аналогичные сделки в июле и августе.

В пятницу, 14 августа, в правоохранительные органы Калинского района Петербурга поступило сообщение от 68-летняя петербурженки. Женщина рассказала, что в тот же день примерно в 12:00 в отделении связи на Проспекте Просвещения неизвестных мошенник разменял ей 5000 рублей на билет из "банка приколов", после чего скрылся. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ Петербургу и Ленинградской области.

Спустя час полицейские задержали двоих подозреваемых у дома №78 по проспекту Просвещения. Оба мужчины – неработающие, кроме того, удалось установить их причастность как минимум к трем аналогичных преступлениям в июля и августе. Тогда аферисты обогатились на 11 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

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Фото: Piter.TV