Безработица в России стала минимальной с 1991 года

Численность официально зарегистрированных в России безработных уменьшилась за неделю на 2,4 тысячи человек.

За прошлую неделю (с 8 по 15 августа) уменьшилось число официально зарегистрированных в России безработных до 684,7 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-службе Минтруда. глава Минтруда России Максим Топилин.

Еще год назад безработица в РФ составляла 784,2 тыс. человек.

Это исторический минимум регистрируемой безработицы за всю историю наблюдений этого показателя - с 1991 года. Максим Топилин, глава Минтруда России

Министр считает, что спад безработицы связан с демографической ямой 1990-х гг. То есть те, кто рожден в послевоенное время, уходят на пенсию, а вместо них на рынок труда выходит малочисленное поколение 1990-х годов.

По данным, на среду, 15 августа, средний уровень безработицы в РФ - 0,9% от численности экономически активного населения.

Программы переквалификации могут аккумулировать пенсионную реформу РФ.

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