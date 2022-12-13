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Дрозденко озвучил уровень безработицы в Ленобласти
Сегодня, 14:07
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Дрозденко озвучил уровень безработицы в Ленобласти

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Около 1 тыс. жителей региона нашли официальный способ заработка за последний месяц.

Уровень регистрируемой безработицы в Ленобласти на данный момент составляет 0,3%. Об этом рассказал губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По словам руководителя, "экономическая ситуация в Ленобласти постепенно начинает выравниваться. В апреле по сравнению с первым месяцем весны наблюдалась небольшая дефляция по продовольственным товарам. Ожидается полное восстановление индекса промышленного производства.

Дрозденко добавил, что около 1 тыс. жителей региона нашли официальный способ заработка за последний месяц. С января 2023 года число жителей региона, занятых в его экономике, возросло на 55 тыс. человек.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть начинает весеннюю посадку леса.

Фото: Pxhere

Теги: безработица, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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