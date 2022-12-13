Ленобласть начинает весеннюю посадку леса

Посадки лесных культур пройдут в 18-ти лесничествах.

В Ленинградской области 20 мая стартует ежегодная экологическая акция – "Всероссийский день посадки леса". Об этом сообщила региональная администрация.

Посадки лесных культур пройдут в 18-ти лесничествах. Для всех участников сотрудники лесничеств проведут инструктаж по правилам и технике посадки сеянцев, выдадут посадочный материал и специализированный инвентарь, перчатки.

Всероссийский день посадки леса проходит в рамках международной акции "Сад памяти" и федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". Планируется, что акция в Ленобласти завершится 27 мая центральным мероприятием с участием губернатора 47 региона Александра Дрозденко в Приозерском лесничестве.

План проведения акции с адресами лесничеств и точек сбора всех желающих присоединиться к акции доступен по ссылке.

Фото: администрация Ленобласти